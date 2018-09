Les revoltes remences, al món dels robots

Les revoltes dels remences, els pagesos que al segle XV es van aixecar contra els senyors feudals, inspiraran el campionat de robòtica lliure i de baix cost RoboCAT 2019, després de tres edicions dedicades a Girona, l'univers dalinià i la Garrotxa. La formació del professorat i dels educadors que guiaran l'alumnat en l'elaboració dels robots es farà els propers 27 i 28 de setembre al TecnoAteneu de Vilablareix i al Centre Cívic del Convent de Sant Agustí de Barcelona, respectivament.

Els participants de la prova s'organitzaran en tres categories, una per a escolars de Primària, una altra per a estudiants d'ESO, Batxillerat i cicles formatius i una darrera per a majors de 18 anys. Els equips han d'estar formats per un mínim de 2 persones i un màxim de 6, i la fase competitiva començarà el 27 d'abril de 2019 amb un torneig local a Barcelona. La fase gironina es disputarà a l'escola Bell-lloc del Pla el dissabte 4 de maig, mentre que una setmana més tard, el dia 11, l'escola Els Estanys de Platja d'Aro acollirà la final –tal com ja ha fet aquest 2018. Les sessions preparatòries per als docents interessats a participar en la nova convocatòria del Robocat, que són gratuïtes i estan programades per d'aquí a dues setmanes, es desenvoluparan entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre.

Tal com explica l'associació promotora del RoboCAT, El Racó dels Robotaires, els objectius principals d'aquest projecte són crear un entorn comú on persones amb inquietuds tecnològiques puguin compartir idees; promoure la robòtica de muntatge i el programari lliures; fer que la realització d'activitats robòtiques sigui accessible i assequible per als centres educatius i cívics; i potenciar el coneixement i l'estimació del patrimoni cultural, natural i artístic de Catalunya.



Taps de suro com a projectils

El repte robòtic d'aquest curs està inspirat en les revoltes dels remences i proposa un camp de proves que remet a un arcabús, una arma de foc portàtil utilitzada entre els segles XV i XVII, predecessora del fusell i altres armes llargues. Els equips que hi participin hauran de passar el màxim nombre de taps de suro al camp contrari; els taps, que seran de cava i dels quals aquest setembre se'n dona una mostra gratuïta de deu peces (els dimecres entre les 6 i les 8 al TecnoAteneu de Vilablareix), representaran els projectils d'un arcabús.