Troben un gat amb els ulls i el nas tallats amb ganivet a Sant Joan de les Abadesses

Membres de l'entitat Gatos con Alma van trobar divendres de la setmana passada un gat, en una de les diverses colònies d'aquests animals que hi ha a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), amb els ulls i el nas seccionats amb un ganivet.

El gat torturat és encara un cadell que pesa 300 grams i ja és segur que ha perdut un dels ulls, mentre que l'altre no se sabrà fins que se li pugui reconstruir la zona ferida. Ara mateix respira pel forat que li han fet al nas en lloc de fer-ho pels forats.

Possible animal domèstic

Tot i ser trobat en una de les colònies, es creu que va néixer domèstic, perquè hi ha un control exhaustiu dels gats santjoanins de carrer i no pertany a cap dels darrers naixements que s'hi han produït.

La cuidadora que el té a casa seva l'ha anomenat Zeus per donar-li la força del déu grec. En les pròximes setmanes, el gat agredit necessitarà cirurgia, a més de cures constants. Com que encara és un cadell, la persona que l'atén ha explicat que Zeus reacciona en positiu a tota l'ajuda que rep, si bé plora moltíssim cada vegada que li netegen la ferida. Aquest divendres mateix li han de fer un parell de punts.

La veterinària que el va atendre en un primer moment va afirmar no haver vist mai una salvatjada similar. El preu de les intervencions encara no s'ha avaluat, però s'ha obert una recaptació de fons per ajudar a pagar-les.

Gatos con Alma té previst denunciar els fets davant del jutjat de Ripoll o bé als Mossos d'Esquadra. La denúncia serà per maltractament animal, un cas tipificat al codi penal. Aquesta denúncia serà no només pels fets en qüestió sinó també per animar persones que siguin testimonis de fets similars a fer el mateix pas.



Més gats maltractats

Aquesta no és la primera vegada que es troben gats maltractats a Sant Joan de les Abadesses. L'any passat ja se'n van atendre dos que havien ingerit raticida però que, afortunadament, van poder sobreviure. Aquests fets els va investigar el Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil.