Els biòlegs actuen contra la captura de les aus en la pesca

Conservacionistes, biòlegs i pescadors s'han unit per combatre el bycatch, la captura i mort accidental d'aus marines en les arts de pesca, a través del projecte Zepamed, en què participen els gironins Carles Tobella i Vero Cortès.

El projecte, dirigit per cinc biòlegs de SEO/BirdLife i coordinat per Pep Arcos, duu a terme experiments amb tècniques que intenten minimitzar les captures accidentals. Un d'ells ha estat elaborat per la biòloga Vero Cortès, que ha creat un tub que es col·loca a la popa del vaixell i pel qual passen una línia d'esquers del palangre. Així, els esquers queden fora de la vista de les aus i, com que també permet que el palangre cali més ràpidament, disminueix la seva atracció i s'evita que les aus hi quedin enganxades. Aquest sistema procedeix del «nisuri», una tècnica utilitzada pels pescadors equatorians. «Hem agafat la idea d'aquesta tècnica i l'hem adaptat a la manera que tenim aquí de treballar; arran d'això, valorarem si té efectes positius o negatius per evitar les captures accidentals», va explicar Cortès.

Cada biòleg treballa en una desena de vaixells després d'haver convençut els patrons de la seva col·laboració, i els lliuren un quadern en el qual han d'apuntar les interaccions que tenen amb les aus a cada jornada, com per exemple, el nombre d'espècies vistes, capturades, mortes, etc.