El Bus Nit entre el Pla de l'Estany i les Festes del Tura d'Olot té 146 usuaris

El Bus Nit habilitat pel Consell del Pla de l'Estany per anar a les Festes del Tura d'Olot l'han utilitzat 146 joves. Dissabte passat, el Consell, en conveni amb els ajuntaments de la comarca, va oferir el servei Bus Nit per portar els joves del Pla de l'Estany a aquestes festes. La major part dels usuaris eren de Banyoles (70) i Porqueres (43); la resta, dels altres municipis. En quant a franja d'edat, la major part, tenia entre 17 i 20 anys. En el bus de tornada es va oferir una ampolla d'aigua gratuïta a tots els joves. Per les festes de Banyoles i Girona està previst que també s'ofereixi aquest servei.