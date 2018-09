Cap Roig. Auditori soterrat, nou equipament i allotjament privat

La comissió d'Urbanisme ha emès un informe favorable al Pla especial urbanístic dels jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell. Serra va detallar que aquest és un exemple de «pro activitat» i treball conjunt amb dissenyadors i promotors per adaptar les necessitats a l'entorn. Segons Urbanisme, al castell hi ha previst un auditori soterrat que inicialment representava 800 metres quadrats de sostre però s'ha reduït a 500. A més, s'ha eliminat del projecte un nou edifici per a sala polivalent perquè «afectava a la visibilitat del castell». En relació a un nou equipament a la zona de la pedrera, s'ha passat dels 1.200 m2 previstos a 700 i la construcció servirà com a «element restitutori de la pedrera». Finalment, Serra va negar que s'hagi projectat cap hotel a Cap Roig, sinó que s'habilitaran unes habitacions com a allotjament «privat» per a les activitats previstes. «És un ús privat, no turístic», va dir.