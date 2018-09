La CUP vol que la Diputació defensi el dret a vot de la població immigrada

La CUP demanarà a la Diputació de Girona que defensi el dret a vot de totes les persones immigrades que viuen a les comarques de Girona que, segons els seus càlculs, són prop de 85.000. La formació, que presentarà una moció al ple de la setmana que ve, reclama la implicació de l'ens supramunicipal per aconseguir que qualsevol persona que resideixi a un municipi gironí tingui garantit el seu dret a vot.

La CUP ha lamentat que en ple 2018 es continuï negant el dret a vot a bona part de la ciutadania per raó de nacionalitat. La formació independentista ha reclamat que la Diputació s'impliqui «de manera activa» en el reconeixement del dret a vot per a tots els gironins i les gironines, independentment del seu lloc de naixement. A la vegada, la CUP ha proposat que la Diputació assessori als Ajuntaments de comarques gironines perquè facin campanyes informatives per facilitar els tràmits administratius a aquelles persones que gaudeixen del dret a vot, gràcies als tractats de reciprocitat.