El Govern celebrarà un Consell Executiu a Sant Julià de Ramis el pròxim 1 d'octubre

El Govern celebrarà la reunió setmanal del Consell Executiu el pròxim 1 d'octubre a l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis (Gironès), municipi on Carles Puigdemont havia de votar en el referèndum de fa un any. Segons fonts de Presidència, la trobada es traslladarà excepcionalment a dilluns ja que habitualment té lloc els dimarts al Palau de la Generalitat i es tractarà la situació generada des d'aleshores a Catalunya.

Segons va explicar la portaveu del Govern, Elsa Artadi, aquesta setmana en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, un any després del referèndum "és un bon moment per fer balanç i posar junta tota la informació que afecta als departaments i a la societat". "És evident que és un dia especial", va afegir. Artadi també va comentar que hi haurà un record per al Govern "que hi havia aleshores i que hauria de ser el que estigués ara".

Concretament, en la reunió es farà "balanç, valoració i un recull de tot el que va passar al voltant de l'1-O, des de l'èxit de participació fins a la repressió d'aquell dia, les incidències mèdiques, les escoles que es van haver de tancar per l'actuació policial, els funcionaris i treballadors públics que tenen causes obertes, o la repercussió al mon digital", segons va detallar.

Sant Julià de Ramis és el municipi on residia Carles Puigdemont i on el passat 1-O havia de votar, però l'entrada de la Guàrdia Civil a l'interior del poliesportiu minuts abans que obrís com a col·legi electoral, a les nou del matí, ho va impedir. Puigdemont va votar a Cornellà del Terri i dues hores més tard va visitar el pavelló, on va ser rebut per centenars de persones.