Primeres multes a Sant Joan les Fonts a través de l'ADN de les caques dels gossos

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha posat diverses multes a propietaris de gossos que no han recollit les femtes. Ahir, l'alcalde de Sant Joan les Fonts, Joan Espona, va comptabilitzar entre 3 i 4 el nombre de sancions.

Les sancions han estat imposades sobre la base de detectar els propietaris amb l'anàlisi de l'ADN dels excrements. L'alcalde ha explicat que els propietaris sancionats rebran les notificacions i, si paguen dins el termini, tindran una reducció. Les sancions van de 200 fins a 500 euros. A més, l'Ajuntament ha avisat dos propietaris de gossos dels quals alguns veïns s'havien queixat. Espona ha recordat que l'Ajuntament va aprovar unes ordenances que regulen la tinença d'animals domèstics i les ha de fer complir. També han enviat 23 cartes a propietaris de gossos censats que no han passat per l'Ajuntament a fer l'extracció de sang. Tenir l'extracció de sang feta per poder aplicar el sistema d'identificació Can-ID és obligatori per poder passejar el gos per Sant Joan les Fonts.

L'aplicació del sistema d'identificació i del reglament sancionador, segons l'alcalde, ha tingut bons resultats pel que fa al compliment de l'objectiu. És a dir, hi ha hagut una notable reducció de la presència de femtes d'animals als parcs infantils, les places i els carrers.

El 14 de maig, l'Ajuntament, després d'una campanya, havia fet 30 extraccions de sang. Llavors, un agent cívic va començar a voltar amb bicicleta per recollir mostres i avisar els responsables de les femtes. A partir de mitjans de juliol, les mostres recollides comportaven una sanció.

Sant Joan les Fonts és el primer i únic municipi de la Garrotxa que s'ha decidit pel sistema CanID d'identificació de les femtes a través de l'ADN. També és un dels pocs que ha aconseguit treure resultats d'una campanya contra la presència de femtes d'animals al carrer.

Al Ripollès, Ribes de Freser i Campdevànol fa temps que apliquen el sistema d'identificació de femtes mitjançant la detecció del responsable amb l'ADN de l'animal.