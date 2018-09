Els rescats cauen un 8% a l'estiu per la meteorologia

Els rescats dels Bombers van a la baixa a les comarques gironines durant aquest estiu. Una de les raons que consideren que pot haver provocat aquest decreixement és la meteorologia. I és que el mal temps que ha fet entre juny i agost, sobretot el cap de setmana, hauria propiciat que la gent no es desplacés tant a muntanya i, per tant, que s'hagin generat menys actuacions per part dels efectius de salvament.

Els serveis al medi natural han caigut un 8%, passant de 164 a 152 actuacions durant els mesos de juny a agost. La major part dels fets van ser per rescats de muntanya, tot i que essent estiu, els del medi marítim també han estat força presents. El Ripollès, com és habitual, s'ha emportat la part més important del pastís, amb 39 serveis, els mateixos que l'any anterior. I a l'Alt Empordà, els salvaments han caigut en dos serveis, passant de 30 l'any passat als 28 d'enguany.

El cap dels GRAE a Olot, Jordi Martí, destaca, però, que «com que ha plogut molt, la gent no ha sortit tant i, per tant, per aquesta regla, amb menys gent, hi ha hagut menys rescats», però afegeix que la tendència global de l'any «és que continuen a l'alça, perquè als catalans els agrada anar a muntanya a fer tot tipus d'activitats».

Recorda que els Bombers fan molts consells de seguretat i de prevenció a diversos col·lectius, com els escaladors, els que fan barranquisme, els excursionistes, entre altres. Però «malgrat les recomanacions, els rescats no paren de pujar», i afegeix que espera equivocar-se i que enguany «baixin, cosa que voldrà dir que ens fan més cas».

Pel que fa a la tipologia de serveis més habituals de gener fins a agost, cal dir que han estat els rescats de muntanya i les recerques de persones.

Al Ripollès, una de les comarques per excel·lència amb més rescats de Girona, ja se n'han fet 71 amb el que portem d'any i, d'aquests, 22 han estat recerques de persones perdudes, i la resta, per rescats de muntanya. L'altra de les comarques amb més serveis de gener a agost és l'Alt Empordà, amb 60. En aquesta zona hi hagut recerques de persones perdudes (14), rescats marítims (14) i de muntanya (17).

Martí recorda que la gent ha de tenir precaució i equipar-se a l'hora d'anar a fer activitats al medi natural. I destaca que ara els venen uns mesos de feina amb rescats de boletaires. Sovint són gent gran que no va amb telèfon mòbil, recorda, i això dificulta localitzar-los, i també si és de nit.