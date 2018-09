«Segresten» els clients en veure arribar la policia per escorcollar la seva botiga

L'operació policial contra les còpies de luxe que va desenvolupar la setmana passada la Guàrdia Civil a la Jonquera i Lloret de Mar s'ha tancat amb el comís de 3.000 peces falsificades Michael Kors valorades en més de mig milió d'euros. També dotze persones han quedat investigades per delictes contra la propietat intel·lectual.

En total, la policia va escorcollar fins a dotze locals comercials i, en un d'ells, els agents es van trobar amb una sorpresa. Els responsables de l'establiment van «segrestar» dos clients en veure que arribava la Guàrdia Civil a escorcollar-los la botiga de la Jonquera. I és que els propietaris d'aquests locals on s'exposaven a la venda productes falsificats prenien grans mesures de seguretat per impedir l'actuació dels agents.

Per exemple, com explica la Guàrdia Civil i van poder comprovar, es col·loquen persones als voltants dels locals i, si aquestes observen algun moviment estrany, fan immediatament un senyal als propietaris i encarregats de les botigues. Els deien «aigua», que significa presència policial, i aquests, ràpidament, tancaven els establiments.



Grans mesures de seguretat

Aquestes mesures van provocar un «segrest» en un dels locals de la Jonquera. Segons assegura la policia, un propietari va detectar la presència de la Guàrdia Civil i ràpidament va tancar la persiana del negoci, deixant tancats dos ciutadans francesos a dins que estaven mirant el gènere exposat.

Aquestes persones van començar a demanar auxili a crits i immediatament els agents de la Guàrdia Civil els van ajudar. Per aquests fets, els agents van detenir tant el propietari com l'encarregat, que van tancar i van fugir del lloc. Van ser localitzats poc després, i van quedar arrestats per un suposat delicte de detenció il·legal.

L'operatiu policial es va fer entre els dies 6 i 7 a la Jonquera i a Lloret de Mar, i la Guàrdia Civil va comissar 3.000 peces de la marca comercial Michael Kors, falsificades per un valor de 534.000 euros. Totes estaven exposades a la venda.

Aquest dispositiu va arrencar quan la Guàrdia Civil de Girona, en el marc de la lluita contra els delictes contra la propietat industrial, va rebre denúncies per part dels representants legals de la marca Michael Kors, que els informaven que diversos locals comercials situats a les localitats de la Jonquera i Lloret de Mar estarien comercialitzant gènere d'aquesta marca comercial il·legalment.



Denúncia i investigació

La Guàrdia Civil va començar a investigar i va iniciar l'anomenada «Operació Metacrilat» per tal de comprovar la veracitat de la denúncia. Els investigadors van comprovar que, efectivament, en les dues localitats hi havia botigues que venien productes de la marca denunciant.

La primera fase de l'explotació de l'operació es va fer el dia 6 a la Jonquera. Uns 50 efectius de diferents unitats de la Guàrdia Civil de Girona van inspeccionar cinc locals i van comissar 1.800 peces de la marca. Entre aquests objectes hi havia complements com bosses de mà i cinturons. Una mercaderia valorada en 252.000 euros. També van confiscar diferents anagrames de la marca i el material per cosir-les, que es col·locava als productes falsificats.

La segona fase de l'operació es va desenvolupar l'endemà a Lloret de Mar, i la Guàrdia Civil va escorcollar set botigues, on també venien productes de la marca de luxe. Aquí van comissar 1.200 peces falsificades per un valor de 282.000 euros.

En els dos dies, els agents van comptar amb la presència d'un pèrit de la marca, que va certificar la falsedat dels productes un per un. Com a resultat de l'operatiu, els agents també investiguen12 propietaris de les botigues, els quals van ser citats per declarar i estan acusats de ser els presumptes autors dels delictes contra la propietat industrial.