Un 33% més de veïns de Cassà s'acullen a bonificacions fiscals

El nombre de contribuents que s'acullen a bonificacions fiscals a Cassà de la Selva ha crescut un 33% entre 2017 i 2018, segons informa la web municipal. El consistori assenyala que, si bé l'any passat hi havia 1.095 persones que se'n beneficiaven, enguany aquesta xifra s'ha incrementat fins als 1.454. Segons el govern municipal, l'augment es deu a un major coneixement de l'existència de les bonificacions fiscals. Per tipus, destaquen les compensacions en la taxa d'escombraries, de la qual el 2017 es beneficiaven 388 contribuents, mentre que ara en són 622, un fet que l'Ajuntament explica perquè hi ha més veïns que utilitzen compostadors i la deixalleria. Pel que fa a l'IBI, el 2018 hi ha 95 contribuents més que aprofiten la bonificació.