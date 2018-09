Espinavell tindrà per primer cop transport escolar regular

El Consell Comarcal del Ripollès ha ampliat la línia de transport escolar que, per primer cop, arriba fins a Espinavell. L'augment de la demanda ha permès habilitar aquesta nova parada de la línia R2, que uneix Molló i Camprodon. De fet, serà la primera vegada a la història que el transport públic regular arriba fins a aquest poble.

Sempre que hi hagi places lliures, altres veïns poden fer servir les expedicions de transport escolar de qualsevol línia pagant el bitllet corresponent.

A més, aquest curs també es garanteix el servei de transport de la línia R15 (Campelles – Ribes). L'augment demogràfic ha permès garantir aquest servei, que l'any passat va disposar dels usuaris suficients per poder activar-se mesos després de l'inici del curs escolar. La seva continuïtat depenia de tenir la demanda suficient.

Els canvis en la demanda del servei de transport escolar comarcal també han propiciat l'afegitó d'algunes parades a les línies R8 (Les Llosses Ripoll), R9 (Vallfogona - Ripoll), R10 (Gombrèn - Campdevànol), R13 (Toses - Ribes) i R16 (Pardines – Ribes). A més, pel que fa a la línia R11 (Gombrèn – Ripoll), l'augment d'usuaris ha requerit afegir un autocar més els dimecres per a la tornada, de manera que aquest servei ara ja el presten tres autocars cada dia de la setmana.

El Consell Comarcal del Ripollès ha obert la segona convocatòria per demanar els ajuts per costejar el cost del servei de transport escolar en aquells casos en què la llei no en prevegi la gratuïtat o no hi hagi el mínim d'usuaris per activar la línia. Hi ha prevista una partida de 25.000 euros.