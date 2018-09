Mor un conductor en sortir de la via i xocar contra un arbre a Tortellà

Un home de Serinyà de 53 anys va morir divendres a la nit quan el cotxe que conduïa va sortir de la calçada al punt quilomètric 2 de la GI-523 a la sortida del nucli urbà de Tortellà. El vehicle, un turisme de color vermell, circulava de Tortellà a Argelaguer.

Per causes que es desconeixen, va sortir de la calçada i va entrar en un vial paral·lel a la carretera fet per al pas de vianants i bicicletes. Després de circular uns metres per aquest vial, va topar contra un dels arbres posats al lateral del camí i un senyal de trànsit.

L'arbre era petit, amb un tronc d'uns 20 centímetres de diàmetre que va quedar arrencat. L'accident va tenir lloc a l'hora de la sortida de la feina de les fàbriques i tallers del polígon industrial de Tortellà. Per això, una desena de vehicles es van aturar per auxiliar l'accidentat.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 22.10 hores i de seguida van arribar al lloc dels fets juntament amb 4 dotacions de bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques. Els metges no van poder fer res per salvar la vida de l'accidentat i van haver d'activar el servei de suport psicològic per als familiars.

Els Mossos estan investigant les causes que van fer que l'home perdés el control del vehicle i acabés topant amb l'arbre. Com a conseqüència de l'impacte, el conductor va morir.