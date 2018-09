El Museu Cerdà recull llibres vells per vendre'ls i ajudar a finançar-se

El Museu Cerdà de Puigcerdà ha iniciat un programa de recollida de llibres vells per tal d'incorporar una font de finançament de les seves activitats. El Museu Cerdà, òrgan municipal que no té director des del traspàs del seu fundador, Oriol Mercadal, ha activat una campanya a les xarxes socials demanant als cerdans que no llencin els llibres vells que ja no utilitzen i volen treure's de casa.

Amb els llibres que reculli, la plantilla del Museu Cerdà vol ampliar la biblioteca del centre i, amb els que no siguin adients a ingressar en aquesta col·lecció particular del mateix museu, organitzar-ne la venda. D'aquesta manera la institució vol aconseguir un complement econòmic per al finançament de les activitats que convoca. Amb aquest objectiu, des del museu, la seva tècnica Nati Balada ha avançat que per Sant Jordi la institució oferirà una parada.