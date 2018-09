Retiren agendes escolars amb llaços grocs de nou col·legis de la Garrotxa

La polèmica pels llaços grocs ara ha entrat a les aules després que diverses escoles de la Garrotxa repartissin a l'alumnat agendes amb el llaç groc imprès a les seves pàgines, segons ha avançat El País. Es tractaria de nou col·legis de la comarca que han distribuït el material editat pel Parc Natural de la Garrotxa. En el peu de pàgina hi havia el símbol utilitzat per reclamar l'alliberament dels «presos polítics». La Generalitat n'ha ordenat la retirada, però no s'ha concretat quantes agendes s'havien distribuït

La queixa d'una família va propiciar que hi intervingués el Departament d'Ensenyament, que va iniciar el procediment d'inspecció als centres. Arran d'això, s'ha instat les escoles a substituir els polèmics exemplars per uns altres sense llaços grocs, segons informa el rotatiu. De fet, cada centre és lliure a l'hora de triar l'agenda de cada curs escolar.

L'agenda que les escoles van repartir estava editada pel Parc Natural de la Garrotxa i, segons es recull a la pàgina web de la Generalitat, hi ha una versió per a alumnes de primària i una altra per a secundària. Les dues modalitats d'aquests quaderns es poden consultar en línia, on hi ha disponibles dues còpies digitalitzades de l'edició del curs 2015-2016. Fa més de deu anys que s'edita, i entre els blocs de notes, els calendaris, el llistat de telèfons i l'espai per a les comunicacions entre els pares i el centre hi ha pàgines dedicades al Parc Natural i a jocs d'entreteniment. Segons consta en els exemplars disponibles, l'agenda l'ha supervisada un comitè tècnic format per «docents dels diferents centres educatius de la Garrotxa», juntament amb l'Institut Municipal d'Educació, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) i el mateix Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Es desconeix, però, si aquesta darrera edició amb llaços grocs havia estat supervisada prèviament pel professorat de la Garrotxa.

Treuen la pancarta de Blanes



Un grup d'encaputxats ha despenjat la matinada d'aquest dissabte la pancarta a favor dels «presos polítics» i l'estelada que oneja a la roca de sa Palomera de Blanes. És la segona vegada en tres dies que es produeixen actes d'aquest tipus.

Per això, la Policia Local ja està investigant els fets i intenta identificar-ne els responsables a través de les càmeres de seguretat que hi ha pels voltants del consistori. A més, també s'ha parlat amb veïns que han pogut confirmar que l'acció s'ha produït a quarts de cinc de la matinada i que l'han perpetrada quatre persones, dues noies i dos nois. Un acte que, segons explica el consistori, es va atribuir un membre del grup anomenat «Resistència Alta Tabàrnia», a través d'una trucada. L'Ajuntament no descarta prendre accions contra aquestes persones i no ha aclarit si tornarà a col·locar de nou la pancarta.