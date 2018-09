El 75% dels robatoris en habitatges passen als pobles i a les zones rurals

Només una quarta part dels robatoris amb força a l'interior de domicilis es donen a les cinc grans ciutats de la demarcació. En aquests cinc municipis s'hi han concentrat 471 fets durant el primer semestre d'aquest any. Una dada que supera amb escreix els que es van produir entre el gener i el juny de l'any passat, quan les policies en van tractar fins a 322. Això representa un increment de més del 46% dels fets. En total, a tota la província de Girona es van registrar fins a 1.858 robatoris amb força en domicilis durant el primer semestre d'aquest any.

Els robatoris a l'interior de domicilis són una de les tipologies delictives que preocupa més a la policia, ja que els delinqüents violenten un espai molt íntim, el de la propietat privada de les persones, i sovint es donen casos en què actuen també quan les víctimes són a casa seva.

Les cinc grans ciutats de les comarques gironines són aquells municipis que superen els 30.000 habitants: Lloret de Mar, Figueres, Girona, Olot i Blanes. Des de fa uns anys, el balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior inclou els grans municipis en la seva anàlisi de les infraccions penals.

Les dades mostren que només el 25% dels robatoris són en grans ciutats i, si s'analitza, això passaria perquè els lladres busquen objectius més allunyats de les zones habitades. Sovint, en zones més a prop de bosc o en poblacions més allunyades on puguin passar desaparcebuts i puguin fugir ràpidament.

Si s'analitzen les dades dels robatoris amb força en habitatges en les cinc grans ciutats de Girona, cal dir que on han pujat més és a la ciutat de Figueres. A la capital alt-empordanesa s'ha registrat un 112,5% més de fets respecte al primer semestre de l'any passat. Hi ha hagut 68 fets, mentre que l'any passat en van ser 32.

El segon municipi més castigat pels lladres de domicili és Blanes. Aquesta àrea de la Selva també compta amb algunes segones residències i l'efecte de la Setmana Santa pot tenir a veure amb el creixement d'un 83,3% dels casos. I és que quan les persones que tenen segones residències en algun punt de la ciutat van a passar-hi les vacances, llavors, en arribar-hi, s'adonen que els han robat.

Uns robatoris que sovint poden ser de mesos enrere, ja que els seus propietaris hi passen temporades quan és festa i quan es denuncien, en canvi, és durant els mesos de març i abril, quan és Setmana Santa. A Blanes, durant els primers sis mesos d'aquest any hi ha hagut 66 fets coneguts, quan, en canvi, l'any anterior la xifra havia estat molt menor, amb 36 casos.

A les altres zones de la demarcació els robatoris en domicili també han patit un increment, però de menor percentatge. La ciutat de Girona ha registrat 162 casos; Lloret de Mar, fins a 130; Olot, 45; i Figueres, 68.

Controls i identificacions

Les actuacions policials per frenar aquest tipus de robatoris són freqüents i la policia hi té l'ull posat. No és estrany veure controls dels Mossos d'Esquadra en punts estratègics que busquen identificar o localitzar els qui han perpetrat un delicte d'aquesta tipologia.

Uns controls que amb les investigacions donen els seus fruits, com la banda desarticulada aquest estiu pels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC).

Un grup criminal a qui relacionen amb 102 casos i que tenien com a particularitat que anaven a robar en grups de tres i un d'ells els esperava en un cotxe a uns 30 quilòmetres, on els altres dos anaven a trobar-lo a peu. Tot això per evitar ser detectats, unes distàncies que requerien una gran preparació física per part dels lladres.

En conjunt, a tota la província de Girona els robatoris amb força en domicilis han crescut un 26,8% durant aquest primer semestre de l'any. Unes dades que venen a confirmar la tendència de creixement d'aquesta tipologia delictiva en aquesta demarcació costanera i fronterera. De 1.465 casos coneguts el 2017 s'ha passat a 1.858 en sis mesos, segons les dades del Ministeri de l'Interior. I si es mira el conjunt de robatoris amb força, que inclouen els que tenen lloc en habitatges, establiments i d'altres instal·lacions, de gener a juny s'han denunciat fins a 2.263 casos. Uns fets que s'han incrementat amb menor mesura, un 16,4%, respecte a aquests sis mesos del 2017. El 2016, per les mateixes dates, se n'havien registrat 1.858.

Més robatoris a Catalunya

A tot Catalunya, s'han denunciat fins a 12.686 robatoris en habitatges d'aquesta tipologia. La tendència en aquesta comunitat també és de creixement, en concret d'un 17,1% respecte al primer semestre de l'any anterior (10.834). I pel que fa al conjunt de robatoris amb força (establiments, domicilis i altres instal·lacions), també s'han incrementat, en aquest cas un 14,6%. De 14.597 casos s'ha arribat als 16.734 de gener a juny. Els cops dels lladres de domicilis també creixen a Espanya, un 5% en els primers sis mesos de l'any.