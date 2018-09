Detenen a Arbúcies un conductor drogat que es va escapolir a Girona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dissabte a Arbúcies un conductor drogat que va fugir després d'accidentar-se a la ronda Ferran Puig de Girona. L'home va fugir del lloc dels fets a tota velocitat i de manera temerària malgrat que el perseguien diverses patrulles dels Mossos. L'arrestat va escapolir-se per diferents carrers de Girona fins anar a parar a l'N-II, i d'allà va dirigir-se a la C-25 fins arribar a Arbúcies, on va abandonar el vehicle. Aleshores va intentar continuar la fugida a peu, però els Mossos el van acabar atrapant. Durant la fugida, l'home va tenir diverses topades amb altres cotxes i mobiliari urbà.

Tot plegat va passar a quarts de nou del matí, quan l'home sortia d'un local d'oci nocturn de Girona sota els efectes de les drogues. Els Mossos, alertats per les condicions en les que el sospitós es posava al volant, van anar fins a la zona i van comprovar com el conductor s'havia accidentat a la ronda Ferran Puig de Girona amb el seu cotxe, un Mercedes. Un cop va veure que els agents arribaven al lloc dels fets, va començar la fugida a través de diferents carrers i carreteres secundàries. En la persecució hi van participar diferents patrulles dels Mossos, que van intentar fer desistir l'home però no els va fer cas.



Positiu en cocaïna

Els agents el van arrestar i li van fer el test de drogues, que va donar positiu en cocaïna. L'arrestat va passar a disposició judicial ahir acusat d'un delicte de conducció temerària, un altre de conducció sota els efectes de l'alcohol i un altre d'atemptat als agents de l'autoritat.