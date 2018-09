La Fundació UdG estrena un màster en el camp de l'IIoT

La Fundació de la UdG presenta aquest curs un nou màster, el primer de Catalunya sobre Industrial Internet of Things. El curs està enfocat a formar professionals en aquest camp, que està en auge, i dotar-los de les eines necessàries per dissenyar aquests productes i sistemes.

«És un màster pensat per a dos perfils: estudiants que hagin acabat la carrera i no sàpiguen què fer, i per a gent que es vulgui reciclar», comenta Carles Pous, del Departament d´Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica de la UdG i impulsor d´aquesta nova titulació. «Fins ara les carreres eren molt específiques, hi havia els enginyers industrials, els de telecomunicacions, etcètera. El màster forma un perfil més transversal, ja que cada cop la tecnologia ho és més», afegeix.

El màster en IIoT, que tindrà una durada d´un any, compta amb un format semipresencial, per poder combinar la feina i els estudis. Les classes començaran el dia 9 d´octubre i es repartiran entre dimarts i dijous, de 18 a 21 h i alguns dissabtes al matí. «Les classes presencials estan pensades perquè els professors puguin aportar la seva experiència, fer exercicis pràctics», comenta Pous.

Els professors seran, precisament, un dels fets distintius de la titulació. «La majoria de professors venen de l´àmbit de l´empresa», afirma Pous. «És un tret diferencial, perquè cada dia es troben amb aquestes coses i hi treballen directament», afegeix, fet que no passaria si fossin professors de la casa.

Comptar amb tants professors de fora ha obligat que el màster s´impartís a través de la Fundació UdG, i no des de la Facultat Politècnica, que demana uns mínims de docents de l´àmbit universitari. Això comporta que la titulació no sigui un màster oficial, fet que «per a una empresa, no suposa cap problema», diu Pous. Les companyies busquen gent que sàpiga captar les dades que generen i analitzar-les, per tal de modernitzar-se. «Si el coneixement que tenen és bo, els és igual si el títol és oficial o no», explica l´impulsor del màster. «Totes les empreses hauran de tirar cap aquí en el futur perquè si no, es quedaran antiquades», afegeix.

La pràctica en alguna companyia és també un puntal en el curs. De l´octubre al juliol es faran les classes, i de juliol a setembre està pensat perquè els estudiants realitzin el Treball de Fi de Màster, que consistirà en les pràctiques en empresa. Alguns negocis, conscients de la necessitat d´incorporar la IIoT, han creat beques destinades a la formació d´alguna persona per posar-la en pràctica a l´empresa. El curs inclourà també aspectes formatius relacionats amb l´àmbit empresarial, com la gestió de projectes i equips de treball, gestió de negoci i processos de creació d´un producte.