L'1 d'octubre, a la memòria dels carrers i places de la província

A només dues setmanes de l´aniversari del dia en què es va celebrar el referèndum d´autodeterminació a Catalunya –prohibit per l´estat espanyol–, són ja un bon nombre de pobles i ciutats de la província de Girona els que han recordat els fets ocorreguts l´1 d´octubre del 2017 dedicant-los espais públics. En el cas de les capitals comarcals, es pot trobar de tot: des d´aquells que ja disposen d´una plaça o carrer amb aquest nom, els que han iniciat els tràmits per fer que pròximament pugui ser una realitat, o bé els que encara estudien si es farà o no.

Alt Empordà

Figueres resta a l'espera de l'aniversari de l´1-O

En el cas de la capital alt-empordanesa, el consistori té previst rebatejar la plaça de l'Institut Ramon Muntaner com a plaça de l'1 d'octubre de 2017 com a «reconeixement a tots els figuerencs i empordanesos» que durant el dia en què es va celebrar el referèndum van veure «trepitjats els seus drets i llibertats fonamentals». El document acordat per fer-ho possible està lluny de suprimir el nom de la plaça de l'Institut, si no que el que es proposa és adjuntar-hi la data de l'1 d'octubre i dedicar-la a aquella jornada. Figueres farà coincidir l'estrena del nom amb l'aniversari de l'esdeveniment.

A la mateixa comarca, Cadaqués va aprovar al darrer ple canviar el nom de la plaça Carles Rahola per la de l'1 d'octubre, amb nou vots a favor i una abstenció. L'Ajuntament ja ha avançat que l'antic nom no es perdrà i que ja hi ha un parell d'emplaçaments possibles. En el cas de Garrigàs –una de les poblacions on va actuar la Guàrdia Civil– no es dedicarà ni un carrer ni una plaça, sinó tot un centre social. La inauguració es farà el proper 29 de setembre.

Baix Empordà

La Bisbal, el resultat d'un procés participatiu

Els veïns i veïnes de la Bisbal d'Empordà van votar aquest estiu en un procés participatiu per tal de decidir quin era l'espai més adient de la població. Finalment, el tram del carrer Coll i Vehí on hi ha les Escoles Velles –entre l'avinguda de les Voltes i el carrer Nou– va ser l'escollit, un punt «tradicional de concentració i reivindicació de la localitat». Després de ser aprovat pel ple, el pròxim 1 d'octubre serà la data en què quedarà inaugurat de manera oficial.

Una altra de les localitats que ja disposa des de fa uns mesos d'un carrer batejat amb la data del referèndum d'autodeterminació és Santa Cristina d'Aro, que va rebatejar a l'espai conegut com la plaça de la Vella Pedra. En el cas de Calonge, també hi haurà una plaça amb el nom de l'1 d'octubre, a proposta de l'alcalde: la zona que hi ha davant del pavelló d'esports, un punt simbòlic perquè la nit abans d'aquesta jornada desenes de persones van passar-hi la nit per garantir que es pogués dur a terme la votació l'endemà.

A Pals, un procés participatiu dut a terme aquest darrer mes d'agost va decidir per votació popular la voluntat de crear l'avinguda 1 d'Octubre, fruit de la unificació del carrer Enric Font i de l'avinguda d'Europa.

Gironès

Girona decideix rebatejar la plaça Constitució

El passat mes de febrer Girona esborrava la plaça Constitució del nomenclàtor de la ciutat per substituir-la per la de l'U d'Octubre del 2017. D'aquesta manera, es convertia en una de les primeres localitats a prendre aquesta iniciativa «imprescindible» per tenir un record per a tots els qui, durant el referèndum, van «defensar la democràcia», en paraules de l'alcaldessa Marta Madrenas.

De fet, el Gironès és una de les comarques que disposa de més localitats que han optat per formalitzar durant els darrers mesos alguns dels seus espais amb la data del referèndum. Entre aquestes poblacions s'hi pot trobar Bescanó, Llagostera, Vilablareix, Sant Gregori, Cassà de la Selva o Aiguaviva. Un dels casos més curiosos és el de Sant Julià de Ramis, que va convocar el 2 d'octubre del 2017 un ple extraordinari per fer efectiu el canvi de nom.

Pla de l'Estany

Banyoles, un dels punts amb canvi de nom

La capital del Pla de l'Estany és també un dels llocs que ha fet efectiu el canvi a finals de primavera. Banyoles, després d'un debat a la comissió del nomenclàtor, va passar per ple la decisió de dedicar un espai situat a prop de l'institut Pla de l'Estany. A Fontcoberta i Cornellà del Terri ja tenen els seus respectius espais dedicats a l'1 d'octubre.

Garrotxa

La plaça 1 d'octubre, l'antiga plaça del Teatre d'Olot

En el cas de la capital de la Garrotxa, tot i que en un principi es volia rebatejar l'avinguda Reis Catòlics, finalment es va optar per canviar el nom de l'antiga plaça del Teatre per homenatjar la data de celebració del referèndum d'independència. La nova plaça 1 d'octubre uneix, doncs, el Firalet amb el carrer dels Dolors. Altres poblacions garrotxines que tenen, o tindran en breu, carrers i places amb aquest nom són les Planes d'Hostoles, les Preses, Sant Feliu de Pallerols o la Vall d'en Bas.

Ripollès

A l'espera de la comissió del nomenclàtor

Està previst que la plaça Cívica de Ripoll adopti el nom de plaça 1 d'Octubre, en memòria dels fets que van succeir durant el referèndum d'independència. De moment, la consulta resta en mans de la comissió del nomenclàtor, que es va crear a mitjans de l'any passat i, posteriorment, haurà de tornar a passar pel ple.

Cerdanya

Sense cap decisió presa

Un veí de Puigcerdà va aprofitar la recta final del procés sobiranista per impulsar el canvi de nom del carrer Espanya pel de l'1 d'octubre, aconseguint més de 900 adhesions. Tot i l'èxit de la recollida de firmes, des del consistori han assegurat que «de moment, no s'ha pres cap decisió al respecte».

Selva

Santa Coloma estudia com integrar el nom

Tot i la voluntat d'una part del consistori de disposar d'un carrer o plaça a Santa Coloma de Farners que porti per nom 1 d'octubre, de moment s'està buscant quin hauria de ser el seu emplaçament. Fa uns mesos, en un dels plens municipals, es va iniciar el procés que obre la porta a estudiar aquest canvi de nom. Pel que fa a la resta de localitats selvatanes, la plaça de Can Quiquet d'Arbúcies passarà a anomenar-se 1 d'octubre pròximament després d'aprovar-se durant el darrer ple municipal. A Caldes de Malavella es va consolidar el canvi de nom de la plaça de l'Ajuntament coincidint amb la la visita del rei a Girona.