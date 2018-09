L'Internet Industrial de les Coses: els productes «smart» del futur

És possible que un cotxe reconegui els senyals de trànsit, pari sol als semàfors, o decideixi frenar si ens trobem massa a prop del cotxe de davant? Pot un metge saber què té un pacient sense haver-lo visitat? Podem calcular quan fallarà una màquina? La resposta, en tots tres casos, és que sí. L'Internet Industrial de les Coses (IIoT, de l'anglès Industrial Internet of Things) és la disciplina que permet crear productes amb intel·ligència artificial, és a dir, productes smart que incorporin aquestes funcions. Es tracta d'un camp en auge, i la Universitat de Girona en serà un centre pioner amb la creació del nou màster d'Industrial Internet of Things.

Aquesta disciplina és similar a una altra més coneguda anomenada Internet de les Coses, però la seva especificitat és que, en aplicar-la, s'ha de dotar d'uns paràmetres i processos molt més exactes i robustos, per evitar qualsevol tipus d'error. «Hi ha unes normes molt més estrictes en el sentit de seguretat», comenta Carles Pous, impulsor del màster en IIoT a la UdG. «S'aplica en àmbits on la tecnologia no pot fallar. Per exemple, un cotxe no pot fallar a mig trajecte, i si s'aplica en cadenes logístiques no pot errar i aturar-ho tot», afegeix.



Tres aplicacions

Però com funciona aquesta tecnologia? A partir de sensors, es capten dades en diferents àmbits i s'analitza aquesta informació per poder prendre decisions i fer funcionar diferents sistemes. Ho veiem a través de tres exemples pràctics, ja que cada producte funciona diferent.

En el cas dels cotxes, s'hi estan incorporant diferents aplicacions per tal que cada vegada tingui més autonomia. Hi ha diferents nivells, i el pas final seria aconseguir vehicles que es conduïssin sols sota qualsevol circumstància. Per tal que un cotxe pugui prendre decisions en poc temps, s'instal·len uns sensors que capten informació de l'entorn del vehicle: llegeix els senyals de trànsit, els semàfors, la distància amb els cotxes del voltant. L'ordinador de bord, situat dins el mateix cotxe, processa aquesta informació i pren decisions, que poden ser frenar, canviar de direcció o accelerar.

Una altra aplicació és en l'àmbit de la sanitat. Actualment, l'hospital s'està modernitzant i s'està connectant tota la informació: les dades del pacient, les de facturació o la ubicació dels equips, de manera que els metges poden saber què li passa a un pacient sense necessitat d'haver-lo de visitar físicament. A llarg termini, els cirurgians podran, fins i tot, operar a distància, mitjançant la telepresència. Avui dia ja existeixen prototips experimentals, però la tècnica no és encara una realitat a causa, sobretot, de traves legals.

Carles Pous

A més, el sistema permet enviar les dades al núvol, és a dir, a Internet. En aquest cas, s'hi enviaran les dades que no necessiten d'una resposta immediata. Aquesta informació es pot barrejar amb altres dades, com les de producció i manteniment, i extreure conclusions a partir de la intel·ligència artificial. «En el cas del termòmetre, el sistema podria barrejar les dades de quan estàs malalt amb les dades del temps, i adonar-se que sempre que plou et puja la febre», exemplifica Pous. Aplicat a l'àmbit de l'empresa, aquesta eina pot captar les dades d'un procés de producció i millorar-lo