Les noves tecnologies acosten la comunicació entre presos i advocats

Menys costos, menys temps d'espera i més eficiència i seguretat. Durant els pròxims mesos es preveu que finalitzi el desplegament del sistema de videoconferències entre els centres penitenciaris i els col·legis d'advocats de tot Catalunya. Aquesta mesura permet que els lletrats es puguin comunicar amb els reclusos sense la necessitat de desplaçar-se fins al centre on es trobin en situació de presó.

El Departament de Justícia ja ha instal·lat un total de 18 sales de videoconferències a sis centres penitenciaris i tres centres educatius de justícia juvenil. Es preveu que aquest mateix any s'instal·li el sistema en tres centres més que encara no el tenen: Dones, Joves i Ponent. Així mateix, de forma paral·lela, els col·legis d'advocats de Catalunya s'han dotat de 16 sales.

Un cop s'acorda la cita, des de Justícia, s'ha desenvolupat l'agenda digital, una eina que permet conèixer en temps real la disponibilitat de les sales de videoconferències i reservar-les per al dia que vagi millor per a l'intern i el representant de la seva defensa. El sistema assegura la disponibilitat i també la presència del reclús en una data i una hora. Fins ara, malgrat que l'advocat es podia desplaçar a la presó, la trobada podia trigar a produir-se o, directament, podia veure's frustrada, ja sigui perquè l'intern estava fora del centre per alguna diligència judicial o perquè l'havien de traslladar.

La situació a Girona

En el cas de la província de Girona, les comunicacions des de l'únic centre penitenciari de la zona, el del Puig de les Basses, han augmentat aquest juliol respecte als darrers mesos en sintonia amb la resta de presons, passant de 6 a 9. El centre compta amb dues sales habilitades per dur-les a terme. Pel que fa als col·legis d'advocats ubicats a la demarcació, el de Figueres i Girona disposen de dues i una sala, respectivament. En el cas del primer, tot i que ja es pot sol·licitar el servei, de moment ningú ho ha fet. Un dels motius a què ho atribueix el degà, Joan R. Puig, és la proximitat de la presó, tot i que creu que serà molt útil en les situacions en què «els interns estiguin en centres allunyats». Pel que fa al col·legi de Girona, es preveu que comenci a funcionar ben aviat.

Els primers indicadors obtinguts posen en relleu que les comunicacions entre advocats i presos en tot l'àmbit català han augmentat un 28% a partir de la implantació del nou model. Durant el passat mes de juliol, aquestes van créixer en un 50% respecte als mesos anteriors. Es calcula que el sistema de videoconferències pot arribar a reduir a més de la meitat les visites dels advocats, que actualment són unes 30.000 a l'any.

Ampli ventall de possibilitats

El Departament de Justícia i el Consell de l'Advocacia van acordar l'impuls de la comunicació per videoconferència a principis de l'any 2017. El director general de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó, creu que l'increment d'aquestes comunicacions beneficiarà també l'assistència lletrada: «Inicialment, com a tots els canvis, hi ha un període de resistència, però s'acaba veient que la relació telemàtica pot ser tan bona com la presencial i el desitjable és que es facin amb freqüència». Calderó també opina que en un futur es podrien utilitzar com a eina de contacte entre els presos estrangers i les seves famílies i, de fet, explica que ja s'estan fent els primers contactes amb alguns consolats. «Sobretot per a la població que no té la possibilitat de tenir el contacte físic al centre. Quan hi ha un ingrés, hi ha una família que es queda fora i la relació amb la mateixa ha de ser prioritària».