Una campanya vigilarà el transport escolar, de menors i de viatgers

El Servei Català de Trànsit (SCT), juntament amb els Mossos d'Esquadra i Policies Locals, va iniciar ahir una nova campanya preventiva de controls intensius de transport escolar i de menors, així com de viatgers. Els agents vetllaran per garantir la seguretat en aquest tipus de transports controlant-ne sobretot les condicions administratives, del servei i dels vehicles. En concret, vigilaran si disposen d'una autorització administrativa específica per realitzar el transport; l'ús dels sistemes de seguretat passiva; si cada passatger compta amb una plaça o seient; el compliment de les parades o itineraris fixats; si es viatja amb un acompanyant de transport escolar o cap a centres d'educació especial; o bé si es reserva les places pròximes a les portes de servei a persones de mobilitat reduïda, entre d'altres.



La tretzena iniciativa

Aquesta campanya preventiva serà la tretzena que coordina enguany el Servei Català de Trànsit, després de les ja realitzades de seguretat passiva, drogoalcoholèmia, camions, distraccions, velocitat i motocicletes, entre d'altres. En total, aquest 2018 s'han planificat un total de disset campanyes, que incideixen en els principals factors de sinistralitat. Enguany, durant el mes d'abril ja es va dur a terme una campanya específica de controls intensius de transport escolar i de menors en el període comprès entre els dies 4 i 8. En total, es van aturar 138 vehicles i es van imposar 25 denúncies en tot l'àmbit català.