Competència avala la línia privada de TAV Madrid-Montpeller

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va donar ahir llum verd per tirar endavant un nou Tren d'Alta Velocitat (TAV) privat entre Madrid i Montpeller, amb parades previstes a Saragossa i Barcelona. Es tracta d'un tren que no seria de l'operadora pública Renfe sinó d'Intermodalitat de Llevant (ILSA), empresa filial de la companyia de línies aèries valenciana Air Nostrum. Segons un informe de la CNMC, el nou tren seria més barat i més ràpid que els de Renfe, disminuint un 10% del temps. Aquest projecte s'inicia abans que entri en vigor la liberalització ferroviària a la Unió Europea, prevista per al 2020.

Aquest serà, presumiblement, el primer pas per privatitzar la gestió de les línies d'alta velocitat i de moment no és previst que els trens d'Air Nostrum facin parada a Girona. La mateixa companyia s'ha interessat per assumir la gestió de la xarxa de rodalies transpirinenques, on les dues estacions gironines (Girona i Figueres) tindrien un paper primordial.

El nou servei ferroviari, que es convertirà en una clara competència per a l'empresa estatal, connectarà Madrid i Barcelona amb tres departaments francesos, que sumen una població de gairebé dos milions d'habitants. Segons la CNMC, el nou TAV produirà «efectes positius per als usuaris, atès que triplica les freqüències entre Madrid i la ciutat francesa i les incrementa en un 50% des de Barcelona». El servei ferroviari es podrà liberalitzar a Espanya quan es transposi a la legislació espanyola el quart paquet ferroviari de la Unió Europea, aprovat el desembre del 2016. Fins aleshores, però, la CNMC sí que permet que hi hagi línies internacionals operades per altres operadors que passin per Espanya si almenys el 20% de la distància total es recorre fora de l'Estat i si les companyies transporten almenys el 30% dels passatgers amb origen o destí internacional. La CNMC ha decidit aprovar el projecte de TAV d'ILSA després que l'empresa es comprometés a limitar la venda de bitllets a l'estat espanyol en cas que se superi el 70% màxim fixat. També s'ha compromès a aportar informació semestral sobre el nombre de viatgers entre les diferents estacions i els ingressos obtinguts.