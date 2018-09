El debat horari a l'educació

ra que iniciem un nou curs escolar, com sempre ple de nous reptes i oportunitats, apareix l'etern debat sobre l'horari/calendari dels nostres infants i adolescents. Perquè és obvi que és un debat no resolt. Diversos experts i especialistes qüestionen que els horaris actuals proporcionin la qualitat de vida adequada als infants i joves, alhora que assenyalen que generen més desigualtats socioeducatives.

El marc de partida, però, enguany és diferent. Fa ben bé un any, moltes entitats, patronals i diferents sectors de la societat catalana signàvem l'anomenat Pacte per a la Reforma Horària, al Palau de la Generalitat. Tot naixia de l'anomenada Iniciativa Parlamentària per a la Reforma Horària que, amb debats, xerrades d'experts i cloent amb taules quadrangulars per sectors, parlàvem d'horaris més saludables, més raonables i més alineats amb Europa.

Per tant, ara que també està a l'ordre del dia el debat del canvi d'hora, hem de continuar amb aquests horaris a educació? Els Moviments de Renovació Pedagògica hem donat força voltes al llarg de ben bé cinc anys al tema horari. És necessari transformar l'educació en molts sentits: les parets es van desdibuixant, la manera d'ensenyar i aprendre es va renovellant, la innovació amb sentit està arribant a les aules, posant l'infant i jove en el centre de l'aprenentatge, però, i què està passant amb els seus horaris?

Una vegada més cal prioritzar la secundària obligatòria pública, on les dades sobre la jornada intensiva han brillat per la seva absència per tal de fer una adequada valoració de l'horari intensiu. Els nostres adolescents a quina hora dinen? És saludable el seu horari? ... El doctor Albares afirma que més d'un 60% dels nostres joves i adolescents estan amb somnolència a classe. A cap més país fan un horari tan extraordinàriament intensiu com a la secundària obligatòria pública sense incloure cap àpat. Això fa replantejar, entre altres reptes, la introducció de carmanyoles i cantines als instituts. Cal també posar el focus en la desigualtat que tot plegat provoca. Privada concertada i pública no gaudeixen dels mateixos horaris i, per tant, es generen desequilibris al sistema.

Així, doncs, és important parlar d'horaris, de racionalitat, de coherència i d'igualtat d'oportunitats per a tothom en clau d'equitat en un sistema que de moment no ho és. És per això que sorgeix la proposta d'Educació360, Educació a Temps Complet, on des d'una mirada holística de l'educació es parla d'horaris educatius, on diferenciem tres horaris: els dels infants i adolescents, els dels docents i els dels professionals de l'educació que hi interactuen. Una proposta d'aliança on s'entén l'educació com a quelcom global.

El temps del migdia s'ha de garantir a totes les etapes i a totes les modalitats d'escola, pública i concertada i, a més, s'ha de concebre com a temps educatiu on docents i educadors comparteixin espais i redueixin aquest temps per a generar un temps de més qualitat al llarg dels dies. Les jornades educatives, on lectiu i no lectiu s'integrin i es coordinin és un altre dels puntals de la proposta educativa i on les aules d'estudi assistit generin oportunitats. En aquest cas la reorganització dels recursos, ha de fluir en clau territorial, on els ajuntaments hi tenen també un paper rellevant. Així, municipi, escola, societat, família queden integrats en aquest temps educatiu on l'educació no només té lloc a l'escola, i on la inclusió i la igualtat d'oportunitats són presents.

Els infants i adolescents haurien d'arribar més aviat a casa, per gaudir també del temps educatiu familiar. Les seves jornades no haurien d'acabar més enllà de les 19h, i no tots els dies. La conciliació familiar és essencial. És per això que necessitem aquest gran pacte, alineat amb horaris saludables, on coexisteixi la coherència vers l'educació dels infants del present i el futur. Personalitzar l'educació, fluir el lectiu i no lectiu, generar espais educatius de qualitat per a tothom és un dels grans reptes que tenim per endavant.

Educació 360, Educació a Temps Complet, està dotant d'aquesta mirada educativa perquè siguem conscients que hi ha molt camí per recórrer i que l'hem de construir plegats.