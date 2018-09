Donació de sang a Pals, Santa Pau, Lladó i Blanes

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya organitza per als propers dies diverses donacions de sang a les comarques gironines per remuntar les reserves de sang després de l´estiu, una època en què el canvi d´hàbits de la ciutadania redueix un 30% el nombre de donants.

Avui, la unitat mòbil del Banc de Sang serà al centre cívic de Pals, de 6 a 9 del vespre, i demà, en la mateixa franja horària, hi ha prevista una col·lecta de sang al centre cívic de Santa Pau i una altra a la sala Sant Joan de Lladó.

Dijous i divendres l´escenari de les campanyes de donació serà la Biblioteca Comarcal de Blanes. Els blanencs podran anar a donar sang dijous de 4 a 8 i, si no, divendres de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 8.