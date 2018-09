Dos veïns de Sant Julià reconstrueixen la història de l'església del poble

Des de la primavera de l'any 2016 i durant dos anys Josep Garriga i Arcadi Fontquerna -dos veïns de la localitat de Sant Julià de Ramis- es van dedicar a recopilar un gran nombre d'informació i documentació sobre la història de l'església del poble. Ara, tot aquest coneixement s'ha materialitzat en el llibre L'església de tot un poble, signat pel periodista del Bisbat, Víctor Gay, i presentat oficialment la setmana passada. La publicació també serveix per commemorar el 75è aniversari del temple parroquial.

En el llibre es repassa tot el que ha anat passant a l'església, des de la seva construcció durant l'etapa franquista fins al seu estat després de la Guerra Civil. Per a Josep Garriga és un repàs «molt important», ja que «quan s'explica la història de l'església s'està explicant també la història de tot el poble». «Molts veïns i veïnes hi han descobert detalls i episodis que desconeixien per complet», assegura.



«Mai els ho podrem agrair prou»

La presentació del llibre es va realitzar el passat divendres al vespre al Centre Cívic de Sant Julià de Ramis amb una presentació a càrrec de Joaquim Nadal, exalcalde de Girona i director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. L'alcalde del poble, Marc Puigtió, va reivindicar la «gran feina» que han realitzat els dos veïns, els quals s'han passat «dos anys treballant de manera voluntària i altruista, perquè tots puguem conèixer la història del poble», una cosa que mai «els podrem agrair prou».