ERC impulsa a la Diputació una moció per estendre la banda ampla a tota la província

Esquerra Republicana aposta per la implantació de la banda ampla a tota la demarcació impulsant un estudi per tal de fer arribar la millor opció als municipis on la fibra òptica no hi és present. Aquest estudi, que s'encarregarà al consorci Localret, anirà acompanyat d'un augment dels recursos a aquelles àrees on sigui necessari així com també la planificació per aprofitar la construcció de noves infraestructures viàries per ja instal·lar la banda ampla.

Aquesta sèrie d'acords que s'aprovaran durant el ple d'aquest migdia estan inclosos en una moció impulsada per Esquerra Republicana i a la qual la resta de grups amb representació ja han mostrat la seva predisposició a donar-hi suport.

Els republicans recorden que al Pacte Nacional per a les Infraestructures de l'any 2009 ja es parlava de crear una xarxa oberta de fibra òptica que arribi a tots els municipis i a tots els edificis de serveis públics.

La xarxa es va començar a desplegar amb el projecte Xarxa Oberta, a través del qual es va crear una xarxa de fibra òptica, de titularitat pública, que inclou, actualment, 1.040 seus de la Generalitat distribuïdes en 104 municipis.

Actualment, el percentatge de llars cobertes amb xarxes fixes a velocitats iguals o superiors a 30 Mbps és, a Catalunya, del 80%.

A Barcelona s'enfila per sobre del 90% mentre que la resta del territori s'allunya molt d'aquest xifra.

El portaveu del grup d'Esquerra de la Diputació de Girona, Pau Presas, explica que «la bretxa entre Barcelona i la resta de Catalunya és molt important. Ja no és només que a molts municipis gironins no arriba la banda ampla. El problema és que la velocitat a la qual arriba no és la suficient davant una societat que es va digitalitzant cada dia més ràpid».

Presas afegeix que «és clau per a les empreses de la demarcació disposar d'una xarxa de telecomunicacions en condicions per ser competitives i no quedar-se enrere».

«Davant d'aquesta diagnosi, des de les administracions públiques hem de vetllar perquè totes les persones tinguin un accés adequat a les xarxes fixes de banda ampla amb independència de la seva ubicació territorial», defensa Presas.



Estudi per al desplegament

El primer pas de la proposta d'Esquerra passa per encarregar al Consorci Localret, al qual la Diputació de Girona està adherida des del 2014, la redacció d'un estudi de provisió de banda ampla en el territori gironí a banda de seguir col·laborant amb la Generalitat per continuar estenent la xarxa.

Un altre dels punts clau passa per aprofitar que en les carreteres locals que són de gestió de la Diputació, quan se'n planifiqui la millora, s'aprofiti per fer passar la infraestructura necessària per tirar la fibra òptica.