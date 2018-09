Jutgen a Suècia un metge procedent de Girona acusat d'abusar sexualment de 52 nens

Un tribunal d'Estocolm jutjarà a partir del proper dijous a un pediatre acusat de delictes sexuals, inclosa la violació, les víctimes de la qual van ser 52 nens en diferents centres hospitalaris de Suècia. L'escrit, que identifica a l'acusat com Cristian Carretero Sánchez, resident en Axvall (sud-oest de Suècia), assenyala que les presumptes víctimes van ser nens de 2 a 12 anys. Segons va avançar El Confidencial, en el DNI i passaport que va aportar per sol·licitar l'exercici de la medicina a Suècia, hi figurava que tenia el domicili a Girona.

L'acte de la Fiscalia facilitat a Efe pel tribunal inclou els càrrecs de violació greu de menor, abús greu de menor, aprofitament de persones dependents, i pornografia infantil.

El pediatre va cometre presumptament els delictes pels quals és imputat entre octubre de 2015 i novembre de 2017, en centres hospitalaris de quatre localitats sueques, Skellefteå, Skövde, Jönköping i Estocolm.

La Fiscalia detalla com el metge va tocar en moltes ocasions de forma injustificada als nens en els genitals i l'anus i els va penetrar amb els dits o amb instrumental, per la qual cosa en sis casos cal parlar de violació greu, un delicte penat amb fins a deu anys de presó a Suècia.

L'acusat, que nega tots els càrrecs, assegura que els reconeixements genitals tenien una motivació mèdica i que així es fa al seu país d'origen, però l'acusació, que ha recorregut a diversos experts per examinar els historials clínics, considera que no estaven justificats.

"Moltes vegades els nens anaven a la seva consulta per mal de cap, mal d'orella o erupcions cutànies. Els va practicar exàmens normals, però després els va ordenar que els genitals també havien de ser examinats", va declarar la fiscal, Ann Lidén, fa uns dies en roda de premsa en presentar l'acusació.

La causa inclou també a 18 adults, pares de nens que van demanar atenció mèdica mitjançant un servei per internet pel qual va treballar el metge.

Carretero els va demanar a través de videoxat que filmessin els genitals dels nens, la qual cosa podria constituir un delicte d'aprofitament de persona en situació de dependència.

Un dels centres mèdics pels quals treballava Carretero va ser el que va donar l'alarma al novembre passat.

Després de ser detingut, la policia va trobar centenars de vídeos de pornografia infantil en l'ordinador personal i el telèfon mòbil del doctor.

El tribunal que el jutjarà calcula que el procés durarà tres mesos i decidirà el dijous, en la sessió inaugural, si se celebra a porta tancada.