L'Ajuntament construeix pisos per a joves

? Per tal d'evitar que els joves marxin del municipi, encara que només sigui al del costat, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas disposa d'un POUM que facilita la conversió de les cabanes de les masies en habitatges. A més, ha fet un conveni amb el Bisbat de Girona per rehabilitar la rectoria de Sant Privat i fer-hi cinc pisos per a joves. També vol aprofitar el vell edifici del casino de Sant Esteve d'en Bas per fer-hi cinc pisos destinats al lloguer social per a joves i un local polivalent als baixos.