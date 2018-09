Obren una línia de subvencions a Ripoll per fomentar l'ocupació

L'Ajuntament de Ripoll ha dissenyat una línia de subvencions públiques per fomentar l'ocupació al municipi. La convocatòria estarà oberta fins exhaurir la partida pressupostaria establerta en 20.000 euros.

Tenen dret a sol·licitar la subvenció les empreses situades a Ripoll, al Ripollès i també a Osona i la Garrotxa. En aquest cas, l'ajuntament subvencionarà una part dels costos de la contractacióde persones desocupades empadronades a Ripoll. L'import subvencionable vindrà determinat per la durada del contracte i de la ubicació de l'empresa.

Pel que fa als treballadors autònoms es poden acollir a la subvenció els aturats que es donin d'alta com autònoms per primera vegada o que no hagin estat donats d'alta en els darrers dos anys, empadronats i amb la seu del domicili fiscal a Ripoll i que estiguin en situació d'atur. En el cas de les persones autònomes l'import total serà de 600 euros anuals.