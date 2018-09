Olot commemora el centenari de la Biblioteca Popular

L'Ajuntament d'Olot, dissabte vinent, farà un acte commemoratiu del centenari de la inauguració de la primera Biblioteca Popular d'Olot. Consistirà en una festa d'aniversari a l'actual biblioteca Marià Vayreda. A les 11 hores, faran una rememoració històrica de la passejada d'una parella formada per Prat de la Riba i Eugeni d'Ors acompanyats d'una bibliotecària. La idea és recrear l'ambient d'Olot de fa cent anys.

A les 12 hores, tindrà lloc l'acte commemoratiu del centenari dins de la Biblioteca Marià Vayreda. Empar Moliner presentarà el llibre que s'ha editat amb motiu del centenari i es comptarà amb la presència de diverses personalitats relacionades amb la cultura i les lletres. Al final de l'acte hi haurà un vermut popular. Tothom que hi assisteixi es podrà endur un exemplar del llibre del centenari. A les 18 h, la Cia. Insòlits presentarà un espectacle per a públic familiar anomenat Els contes del senyor Ramon. I, tot seguit, hi haurà berenar popular per a tothom. Durant tot el dia, la Biblioteca romandrà oberta i els usuaris hi podran accedir lliurament per participar a les activitats de l'aniversari, per llegir o consultar la premsa. Però alguns serveis es veuran afectats, com el servei de préstec, que no s'efectuarà en tot el dia. A més, a la tarda, s'obriran les portes a les 17 h.

La Biblioteca Popular d'Olot era una de les quatre primeres biblioteques públiques promogudes per la Mancomunitat de Catalunya, conegudes com les «Prínceps». Corresponien a una per província catalana: Valls, Olot, Sallent i les Borges Blanques.