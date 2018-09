Quatre creus de fusta apareixen a la seu de Ciutadans a Girona

La seu de Ciutadans a Girona va aparèixer ahir amb quatre creus de fusta penjades al carrer i una targeta amb un «155» ratllat i al darrere escrit «prou dividir». Les creus estaven en un cordill penjat del pal de la parada de bus fins a l'armari d'un quadre elèctric que hi ha al costat. El diputat de Cs per Girona al Parlament, Jean Castel, va denunciar l'acció a través de Twitter, on va penjar dues fotografies i el text: «no ens intimiden i, #NoNosCallaran. Només embruten els nostres carrers amb el supremacisme de la seva 'república'».