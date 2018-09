Ripoll organitza una pedalada i la fa passar pel carrer on va prohibir anar en bici

La tercera edició de la Festa sobre Rodes que organitza l'Ajuntament de Ripoll per fomentar la mobilitat dins del municipi, va passar diumenge al matí pel carrer Sant Pere de Ripoll, el mateix per on es va prohibir la circulació amb bicicleta ara fa dos mesos. Una desena de persones, majoritàriament infants, van participar en aquesta activitat, que es completava a la zona del pla amb circuits i activitats diverses.

La regidora de seguretat Dolors Vilalta qualifica el fet d'utilitzar el carrer Sant Pere per la Festa sobre Rodes com una «excepcionalitat» i afirma que prèviament ja s'havia senyalitzat que s'hi passaria. El carrer Sant Pere és el més cèntric del municipi que comunica la plaça de l'Ajuntament, d'on sortia la concentració, fins a la plaça Sant Eudald. En els darrers anys s'han reproduït incidents entre ciclistes i vianants que van empényer l'Ajuntament a prohibir-hi el trànsit de ciclistes. Només es permet anar-hi en cas que es faci caminant i amb la bicicleta al costat. En tot cas, la presència de ciclistes hi segueix sent habitual malgrat la prohibició. La Festa sobre Rodes és el primer acte de la Setmana de la Mobilitat a la qual s'adhereix Ripoll ja per sisè any.