Salut agilitzarà la detecció de l'endometriosi, que pateix un 10% de les dones en edat fèrtil

Visibilitzar i, sobretot, agilitzar el diagnòstic d'una patologia ginecològica que afecta una de cada deu dones en edat fèrtil és l'objectiu del nou model d'atenció a l'endometriosi que vol tirar endavant el Departament de Salut. Un model «pioner a l'Estat» i «molt necessari i reivindicat», segons la consellera de Salut, Alba Vergés, per millorar el diagnòstic i la qualitat de vida de les pacients, «estigmatitzades per sentir un dolor excessiu de la menstruació».

L'endometriosi és una de les principals causes de dolor pèlvic i de problemes reproductius en la dona, però la variabilitat en els símptomes, el desconeixement de les causes concretes per les quals es desenvolupa i els prejudicis que han envoltat la patologia són algunes de les dificultats amb què s'han trobat les pacients afectades per endometriosi, el que fa que el diagnòstic s'endarrereixi, de mitjana, uns 8 anys.

Per reduir aquests temps, Salut vol reordenar els serveis per aborar la malaltia de manera integral al llarg dels diferents nivells assistencials, començant per l'atenció primària.

La directora general de Planificació en Salut del Departament i directora de l'Àrea d'Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut, Cristina Nadal, va assenyalar ahir que «el model promou la capacitat de resolució de l'atenció primària» en la detecció i l'inici del tractament, assegurant així «l'equitat» a tot el país. «Volem que tothom tingui garantida una bona assistència i que aquesta sigui homogènia i de qualitat arreu del territori», va explicar ahir en una roda de premsa a Barcelona.

El model també pretén garantir l'atenció integral i integrada i la continuïtat assistencial a les dones amb endometriosi.

El nou model d'atenció s'implementarà de forma progressiva i coordinada. La primera fase del desplegament incorpora la difusió d'informació sobre el model d'atenció a l'endometriosi a Catalunya a tota la xarxa d'atenció primària i a tots els hospitals amb servei de Ginecologia amb capacitat per atendre l'endometriosi. També preveu la identificació, dins del primer any, dels hospitals de referència per l'endometriosi d'alta complexitat.

Paral·lelament, es formarà als metges per poder donar-los més eines a l'hora de fer aquest primer diagnòstic. El pla també preveu altres accions com ara formació a les escoles per conscienciar els adolescents d'aquest tipus de problemes.

També vol promoure la recerca epidemiològica per millorar la qualitat de l'atenció amb diagnòstics menys invasius i més precoços i tractaments més efectius.



Impacte en la qualitat de vida

Durant la roda de premsa de presentació del model, la infermera, especialista en llevadora, Maria Cristina Martínez, va subratllar que «no s'ha de normalitzar el dolor de la menstruació».

Per Martínez, «a vegades és la mateixa dona que no li dona el valor, que no expressa als professionals aquesta situació de dolor pel fet que l'ha tingut sempre i es pensa que cada mes toca això». És per aquesta raó que va destacar la necessitat d'oferir «una formació específica a les infermeres de salut i escola» perquè coneguin la malaltia i se'n parli també durant l'ESO.

En la mateixa línia es va expressar la presidenta de l'Associació EndoCat, Cristina Guruchaga: «el problema radica en nosaltres mateixes, en l'àmbit familiar».

Per Guruchaga, «ho normalitza la família, el metge,.. i la pacient no en parla, se'n amaga i l'entorn li diu que és una exagerada». Per la presidenta de l'Associació EndoCat, aquest model ha de contribuir a «empatitzar amb la població i aconseguir que la dona no tingui por a dir que li fa mal la menstruació».

Guruchaga va indicar que «l'endometrosi té més prevalença que l'asma, la diabetis o la sida en homes i dones junts». També va destacar que hi ha estudis que xifren en 11 hores, el temps perdut a la feina per les conseqüències d'aquesta patologia.