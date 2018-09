Un sindicat de Secundària veu «amb preocupació» l'avaluació per competències

El sindicat de professors de Secundària Aspepc-Sps va assegurar ahir que veu «amb summa preocupació» que la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat apliqui aquest primer trimestre de curs l'avaluació per competències, en la qual utilitzarà les notes qualitatives en lloc de quantitatives.

Mitjançant un comunicat, la formació sindical va assegurar que aquest sistema «extermina les notes numèriques i les substitueix per galimaties de frases on resulta complicat indicar quan un estudiant suspèn», i va assenyalar que docents es queixen que no entenen clarament què demana la Conselleria.

El sindicat de Secundària va considerar que el model per competències ha sorgit en gran manera «d'uns experts allunyats de la pissarra» i va afirmar que s'ha implantat sense un debat objectiu entre professors acostumats a Secundària.