La subhasta d'armes de la Guàrdia Civil atrau caçadors i aficionats al tir olímpic

Des d'ahir i fins al pròxim divendres, 21 de setembre, els interessats a adquirir una arma poden trobar una bona oportunitat a la seu de la Guàrdia Civil de Girona, on, com cada any, es porta a terme la tradicional subhasta de peces intervingudes durant el darrer any a les comarques gironines.

El cos ha exposat enguany un total de 234 peces, on es pot trobar armes de tot tipus. La majoria d'aquest arsenal està format per escopetes (173) però també hi ha 24 pistoles, 18 carabines, tres rifles, 14 revòlvers i dos fusells d'avantcàrrega. La subhasta es realitza en la modalitat de sobre tancat, un sistema de pagament que consisteix a posar el preu que el comprador estaria disposat a pagar, juntament amb el comprovant que demostra que ha dipositat a Hisenda el 25 per cent de la quantitat volguda.



Una setmana d'espera

Aquest procés es desenvolupa en sobres tancats, i no és fins al pròxim dilluns, 24 de setembre, quan es realitza l'obertura i s'adjudiquen les peces als millors pagadors. Quan hi ha armes que no es venen, aquestes passen a ser destruïdes. En el cas de les armes destinades a la venda, no només es posen aquelles provinents dels comisos, sinó que qualsevol persona en l'àmbit personal també pot portar peces que tingui a casa o que ja no hagi de fer servir.

En l'edició de la subhasta d'aquest any 2018 hi ha un 10,3% menys d'armes que en l'anterior, que es va fer el juny de l'any passat. En aquella ocasió es van treure fins a 261 armes. D'aquesta xifra se'n va subhastar el 10%, la més cara, un rifle per 525 euros. La resta de l'arsenal es va destruir. Les peces que es van adjudicar van ser tres armes curtes i una majoria d'armes llargues, sobretot escopetes.



Menys armes, però més gent

Tot i que enguany no es presenten tantes armes com en l'edició passada, des de la Guàrdia Civil han pogut notar que durant el primer dia d'obertura l'afluència de visitants ha estat superior a la de les edicions anteriors. Malgrat això, des del cos policial també expliquen que la tendència general va a la baixa. Pel que fa als principals interessats en aquest tipus d'activitat, asseguren que el 90% del públic està constituït per caçadors -compradors d'armes llargues- i en menys mesura pels tiradors olímpics, que poden trobar a la subhasta diferents armes curtes. L'exposició estarà oberta al públic de nou a una del migdia fins al 21 de setembre a la seu de la comandància de la Guàrdia Civil de Girona, situada al carrer Emili Grahit.