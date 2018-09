A Tailàndia, de la mà de la robòtica

Chiang Mai, Tailàndia, és la destinació dels estudiants que diumenge es van classificar per a la final del World Robot Olympiad després de competir a Platja d'Aro. El municipi baix-empordanès va acollir la final nacional d'aquesta competició de robòtica educativa. La prova era per a equips de dos o tres participants, que van crear robots amb materials de LEGO per tal de superar els reptes proposats en tres categories independents: Regular, Football i Open. L'organització va anar a càrrec de l'escola Els Estanys –que hi ha participat amb sis equips–, la fundació educaBOT, @robot i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro.

Una vuitantena de formacions van participar en la competició, que va començar dissabte i es va resoldre diumenge.