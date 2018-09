Absolen la germana del «Vaquilla» acusada de tràfic de drogues

L'Audiència de Girona ha absolt la germana del cèlebre delinqüent el 'Vaquilla' que s'enfrontava a 4 anys i mig de presó acusada de traficar amb drogues. La processada es va asseure al banc dels acusats juntament amb quatre suposats narcotraficants més. L'Audiència sí que condemna una de les acusades, a qui la policia estatal va enxampar el setembre del 2009 amb un farcell de cocaïna valorada en 18.849 euros. Li imposen 1 any i 10 mesos de presó per un delicte contra la salut pública perquè li apliquen una atenuant molt qualificada de dilacions indegudes i una altra de drogoaddicció. A la resta de processats, però, els absolen. La sentència exposa que la principal prova que hi havia eren les escoltes telefòniques i l'escorcoll a una casa de Garriguella (Alt Empordà) però subratlla que no hi havia "els mínims indicis delictius" per intervenir els telèfons de la germana del 'Vaquilla'.

La fiscalia demanava per als cinc acusats una pena de 4 anys i mig de presó i una multa de 600.000 euros com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Quatre dels processats, però, han acabat absolts. El motiu és que el tribunal, atenent a la petició de les defenses exercides pels lletrats Joaquim Bech de Careda i Carles Monguilod, ha anul·lat tant les intervencions dels telèfons de la germana del 'Vaquilla' com l'entrada i registre a un domicili de Garriguella.

La sentència exposa que la interlocutòria per punxar telèfons dictada el 28 d'abril del 2009 és "parcialment nul·la" perquè, en relació als números de la germana del 'Vaquilla' es fonamenta en "meres sospites que no arriben n a mínims indicis delictius". Per això, tota la prova derivada d'aquesta intervenció telefònica no es pot tenir en compte a l'hora de dictar sentència.

A més, el tribunal també argumenta que la nul·litat d'aquesta interlocutòria "arrossega" tant intervencions telefòniques posteriors com l'entrada i escorcoll a un domicili de Garriguella. De fet, la sentència detalla que els agents van cometre un "error" a l'hora d'aportar els números de l'acusada i que, quan van tornar a sol·licitar que li punxessin el telèfon "ho van fer només" per esmenar aquest problema i no perquè tinguessin "més indicis" contra la processada.

Per tot això, la secció tercera de l'Audiència de Girona conclou que no hi ha proves que permetin condemnar aquests quatre acusats. La sentència subratlla que, sense les escoltes telefòniques, no es pot establir la connexió entre la cocaïna que li van trobar a l'única condemnada i els altres processats. El tribunal també acorda que tornin els diners i els objectes intervinguts durant el procediment als seus propietaris.

En canvi, el tribunal sosté que sí que hi ha proves suficients per condemnar una de les suposades narcotraficants a qui la policia estatal va enxampar anant en cotxe a l'alçada de Vilabertran amb un farcell de cocaïna valorada en 18.849 euros. La sentència declara provat que la processada Yolanda Vicente Moreno duia la droga dins una bossa, un extrem que l'acusada mateixa va reconèixer al judici tot i que va exposar que un altre vehicle havia llançat la bossa i ella s'havia limitat a recollir-la sense saber que a dins hi havia droga. Una versió que no té lògica, segons el tribunal.

A l'hora de condemnar-la, però, li apliquen dues circumstàncies atenuants. Una de molt qualificada de dilacions indegudes perquè el cas ha trigat nou anys en arribar a judici i una altra per drogoaddicció. L'Audiència de Girona li imposa una pena d'1 any i 11 mesos de presó i una multa d'11.000 euros. La condemnada ja va estar en presó preventiva sis mesos i la sentència acorda mantenir-la en situació de llibertat.