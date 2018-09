Banyoles inverteix més d'un milió d'euros en projectes de la via pública

L'Ajuntament de Banyoles invertirà 1,02 milions d'euros en obres que s'aniran desenvolupant en les properes setmanes en diverses vies públiques. Es tracta de les obres de millora de les voreres dels carrers Boi Juscafresa, del carrer de les Rotes i de la rotonda Europa de les Nacions. La inversió també inclou els plans de voreres i d'asfaltatges. El projecte de carril bici i vorera al carrer Boi Juscafresa, des del carrer Figueres i fins a la rotonda d'accés al pavelló de Can Puig, permetrà un accés més còmode a la zona, on es troba l'escola de Can Puig i l'institut Josep Brugulat, tenint en compte que fins ara aquest espai no estava condicionat per a aquest ús. El preu de licitació d'aquestes obres és de 68.000 euros, encara pendent d'adjudicar. Per altra banda, la reforma integral del carrer de les Rotes s'ha licitat per 557.436 euros i la de la plaça Europa de les nacions, a l'entrada sud de la ciutat, tindrà un cost de 31.000 euros.

El Pla d'Asfaltatges inclou el fressat i la reposició de la capa d'asfalt de trams dels carrers Guerriller Frigola, camí dels Prats, rec de Guèmol, dels Valls, l'avinguda Països Catalans, la plaça Països Catalans, carrer Escarola, Figueres, de Baix, del Puig, Pare Dausà, ronda Monestir, Sant Benet, Era de l'Abat, Sardana, carretera de Camós i Roques, entre altres ubicacions del municipi. El cost de l'adjudicació és de 217.800 euros.

El Pla de voreres, el segon d'aquest 2018, està adjudicat amb un cost de 145.538 euros i inclou l'adequació i manteniment de voreres de diversos trams dels barris de Mas Palau, Canaleta, la Formiga i la carretera de Camós. Alguns dels carrers afectats són el carrer Sant Narcís, la plaça Canigó, el carrer Mas Usall i el carrer Sant Patllari, entre d'altres.