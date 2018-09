Camprodon arranja un camí malmès per la pluja, la neu i el glaç

Camprodon ha començat a arreglar el camí d'accés a Font-rubí, malmès per l'aigua de la pluja, la neu i el glaç, així com pel desgast del pas dels vehicles. L'obra afecta un tram que s'allarga poc més d'un quilòmetre i mig que va entre el trencant del Masot i Font-rubí, però per a la zona té importància perquè és l'itinerari més curt entre aquest nucli i Camprodon, per la vall del Ritortell. L'Ajuntament ripollès ha destacat que, a més de proporcionar una connexió directa entre els dos nuclis, molta gent utilitza aquest camí com a lloc de passeig.

Els treballs, cofinançats per una subvenció de la Generalitat destinada a camins públics locals, es preveu que durin dos mesos i inclouran la neteja dels vorals, el reperfilament dels trams de la cuneta, la construcció de dos trencaaigües per evacuar les aigües pluvials cap als recs naturals i la reparació del paviment.