Eliminar el glifosat i buscar herbicides alternatius

El ple ha votat per unanimitat una moció presentada pel grup d´Independents de la Selva (IdS) on es demana l´eliminació progressiva del glifosat com a herbicida, un cop demostrat que és «potencialment cancerigen». La diputació s´ha compromès a informar, sensibilitzar i educar a la població sobre els avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i l´entorn natural. L´ens ha destinat 8.000 euros a l´IRTA perquè busqui alternatives «viables i eficients» al Glifosat.