Girona és el segon lloc d'Espanya amb més comissos de productes falsificats

La província de Girona és el segon lloc de tot Espanya pel que fa a nombre d'objectes requisats en operacions contra delictes contra la propietat industrial. Durant l'any 2016, la policia va requisar un total de 333.260 objectes, dels quals 264.980 provenien de la localitat de la Jonquera. En aquest punt i els seus nuclis es van detenir també 71 persones. Segons van estimar llavors els investigadors, els objectes estarien valorats en vuit milions d'euros. Les zones on actua més sovint la policia són sobretot a la costa, on s'instal·la el top manta: com a punt destacat a la província hi ha Roses i el seu passeig de Santa Margarida. Però sovint també es fan operatius contra la propietat industrial a Lloret de Mar, on en alguna ocasió s'ha detectat la venda de productes falsificats de marques en botigues de souvenirs.

Per davant de Girona, el 2016 es va situar Madrid, amb 367.234 objectes falsificats. I per sota de les comarques gironines, en tercer lloc, cal desplaçar-se fins a València, que va saldar l´any amb 215.554 objectes.