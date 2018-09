Inversió de 15 milions per al manteniment d'habitatges

El Govern ha aprovat un acord pel qual l'Agència de l'Habitatge de Catalunya proposa licitar la contractació d'obres i serveis de manteniment i d'adequació dels habitatges propietat o administrats per la Generalitat. Es calcula que prop de 18.000 immobles repartits en tot el territori català es veuran beneficiats per aquestes actuacions. La Generalitat distribuirà les ajudes econòmiques segons un criteri geogràfic, dividint el territori en set lots. La finalitat d'aquestes obres és realitzar el manteniment preventiu i corrector i també les obres d'adequació dels habitatges que han de ser ocupats per complir amb els mínims d'habitabilitat.

Els set lots de distribució són: quatre de les zones pertanyen a la demarcació de Barcelona i les tres restants a les de Girona, Lleida i Tarragona. La demarcació de Girona correspon al lot número cinc i a la zona G, amb un import sense IVA de 2.282.437,37 euros. Les empreses licitadores s'hauran de comprometre a destinar com a mínim un 5% de les places de la plantilla que executi el contracte a persones amb dificultats d'inserció al mercat laboral.