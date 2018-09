Les obres a la cuina del cicle de Cuina fan tancar una part de l'institut de Puigcerdà

L'institut d'educació secundària Pere Borrell, de Puigcerdà (Cerdanya), podrà tenir finalment aquest curs la cuina adequada a la formació que ofereix en el cicle de Cuina i Gastronomia des de l'any passat.

L'inici de les obres ha estat rebut al centre educatiu amb alegria perquè els alumnes podran cuinar en un entorn professional, i alhora amb decepció perquè la presència dels operaris i l'enrenou de les tasques condicionaran l'activitat docent els primers mesos del curs. Tant és així que, en iniciar les jornades laborals prèvies al començament de curs, els professors ja es van adonar que les obres, que comporten l'eliminació de parets, dificultarien les classes i van demanar que l'empresa constructora treballés prioritàriament a la tarda per, així, afectar el mínim possible la rutina de l'institut. Amb tot, els patis i algunes zones de l'edifici de l'institut Pere Borrell han quedat tancats i alumnat i professorat hauran de conviure amb les obres quasi tot el primer trimestre. Aquest centre educatiu, que té 750 alumnes, ofereix aquest any dos cursos de Cuina i Gastronomia amb 19 alumnes.

La directora del centre, Amaya Garcia, ha explicat que «podem estar contents perquè al final s'estan fent, però fa un any que haurien d'estar fetes... estem parlant d'alumnes que tenen dret a unes instal·lacions adequades». Durant el primer any al curs de Cuina han utilitzat les instal·lacions d'un antic restaurant d'una plaça propera a l'institut.