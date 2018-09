La roba falsificada comissada en la macrooperació policial a Girona està valorada en 638.000 euros

El macrooperatiu que els Mossos d'Esquadra han dut a terme contra les falsificacions arreu de comarques gironines s'ha saldat amb més de 15.900 peces de roba comissades i 22 investigats per delictes contra la propietat industrial. El dispositiu es va dur a terme de manera coordinada a la zona dels Límits d'El Pertús i a diferents municipis costaners (Platja d'Aro, l'Estartit, Roses i Lloret de Mar). En aquests diferents punts, els agents van detectar fins a catorze botigues que venien gènere falsificat. En total, les peces de roba comissades –de més d'una trentena de marques- tenen un valor de 638.000 euros. L'operatiu, batejat amb el nom de 'Draps 4', va mobilitzar agents de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC), seguretat ciutadana i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).



El macrooperatiu va començar de manera simultània a les diferents poblacions. A les onze del matí, desenes d'agents van entrar a les diferents botigues on sospitaven que s'hi venien productes falsificats. El dispositiu va culminar una investigació que havia començat mesos enrere, després que els Mossos i els representants comercials de diverses marques detectessin un increment de productes falsificats a les lleixes d'aquests establiments.



Sobretot, el dispositiu es va centrar a la zona fronterera –en concret, als Límits- i al litoral de la demarcació. A més del Pertús, es van inspeccionar botigues a Platja d'Aro, l'Estartit, Roses i Lloret de Mar.





Intervenim més de 15.000 peces de roba falsificada a diferents comarques de Girona valorades en més de 600.000€. 22 persones investigades https://t.co/01eAKoAEga pic.twitter.com/TIEo4rLoyQ — Mossos (@mossos) 19 de septiembre de 2018

A la Jonquera i a Lloret

Durant el macrooperatiu, els Mossos d'Esquadra van detectar fins a catorze establiments on s'hi venia gènere falsificat. Per certificar-ho, la policia va comptar amb l'ajuda de nou perits de més de 50 marques comercials.Al llarg del migdia i bona part de la tarda-vespre, els Mossos van anar posant totes les peces de roba falsificades en caixes. En total, a les diferents poblacions, se n'han arribades a comissar fins a 15.945 (que duien l'etiqueta i el logotip de 33 marques comercials). Tot aquest material tindria un valor d'uns 638.000 euros.En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han investigar fins a 22 persones per delictes contra la propietat industrial.El d'ahir no és l'únic operatiu contra les falsificacions que ha tingut lloc a la demarcació en els darrers dies. Fa dues setmanes, un operatiu de la Guàrdia Civil contra les falsificacions es va centrar en la marca Michael Kors En aquella ocasió, els agents van entrar a establiments de la Jonquera i també de Lloret de Mar i van acabar comissant 3.000 peces amb un valor al mercat de 534.000 euros. Precisament, en algunes de les botigues que es van inspeccionar llavors, ara els Mossos també hi han actuat.