l'auditori josep irla de la generalitat a girona va acollir ahir la primera jornada d'incontinència fecal. La cita, a més d'abordar qüestions com la detecció precoç, la continuïtat assistencial i el tractament personalitzat de la incontinència fecal, servirà per presentar la delegació de Girona de l'Associació per a la Incontinència Fecal (Asia).