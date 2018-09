Sopar solidari amb un projecte d'habitatge per a supervivents de violència masclista

La Fundació SER.GI i la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (Fidem) preparen un sopar literari solidari amb el qual recaptaran fons per al projecte de l'entitat gironina que ofereix habitatge per a dones que han sobreviscut a la violència de gènere. L'objectiu d'aquest projecte, que la Fundació SER.GI va posar en marxa el 2016, és facilitar la inclusió social de dones que han patit violència masclista i ja han esgotat els recursos que ofereix l'administració. Aquesta iniciativa es complementa amb una intervenció socioeducativa per reforçar les xarxes relacionals d'aquestes dones.

El Sopar literari solidari, anomenat Dona a dona, es realitzarà el 10 d'octubre a l'Hotel URH Double Tree by Hilton de Giorna, amb un preu de 45 euros per persona que inclou el llibre Mandalas de Mujer. També es pot apadrinar una taula amb una aportació de 400 euros. Les inscripcions ja estan obertes.