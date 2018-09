El tram de la Pilastra s'obre durant la nit després de mesos de treball nocturn

El projecte de la Generalitat per millorar i aconseguir una major seguretat en el tram de la Pilastra de la controvertida N-141e, coneguda popularment com la «carretera de la Vergonya», avança caselles. Les obres per habilitar el tram entre Bescanó i Montfullà van iniciar-se fa més d'un any. L'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, afirma que fa uns deu dies es va posar punt final als talls de la via per treballar sota la llum de la lluna, ja que a partir d'ara els obrers ho faran de dia sense causar obstacles als camins. El batlle també destaca que a mitjan mes vinent, una primera fase s'haurà completat amb la finalització del procés de desmuntar la muntanya per eixamplar la carretera i pavimentant el tram d'entrada a Bescanó, on s'ha creat un pas subterrani perquè els vianants evitin creuar la nacional. A partir d'aleshores, faltarà pavimentar la resta del tram sense que la Generalitat esmenti un calendari definitiu.

El tram de la «carretera de la Vergonya» conegut com el revolt de la Pilastra consisteix en uns dos quilòmetres que, per les condicions d'estretor i revolts marcats, presentava un alt grau de sinistralitat. Per aquest motiu, fa més d'un any el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va emprendre un projecte de millora per tal de garantir més seguretat. Segons l'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, en un principi es van plantejar dues opcions per tal de poder treballar sobre el terreny i fer les obres pertinents, que se centren en una ampliació de la calçada. Per una banda, es va proposar tallar un carril i col·locar passos alternatius a partir de tanques tipus New Jersey de formigó durant tot el dia, una possibilitat que podria causar llargues cues.

Per altra banda, la segona opció consistia a tallar la carretera durant la nit desviant els vehicles cap a altres camins. Es va optar per aquesta alternativa i, des de l'any passat, s'han realitzat diverses tallades amb algunes excepcions. Concretament, aquest estiu, a banda del descans puntual del personal, el líder municipal de Bescanó apunta que s'han aturat els treballs nocturns per les festes de Salt a finals de juliol i per les de Bescanó a principis d'agost. Primerament, l'horari del tall de carretera era de les deu de la nit a les sis del matí, però diverses empreses de la zona es van posar d'acord per demanar una reducció. Per quòrum es va decidir eliminar una hora, començant la jornada a dos quarts d'onze i finalitzant a dos quarts de sis. L'últim període de tancament nocturn va començar el 25 de juny, de diumenge a la nit a dijous a la nit, segons indicava un cartell col·locat in situ, i s'ha acabat definitivament farà uns deu dies. Garcia confessa que les feines de nit els preocupaven perquè es deixava el poble incomunicat. Una vegada superada aquesta fase, l'alcalde sustenta que «ha estat una decisió molt encertada. La gent està contenta malgrat haver d'adaptar-se a les restriccions. La feina grossa ja s'ha fet, a partir d'ara es continuarà treballant durant el dia sense talls». El batlle apunta que el retard en el calendari ha estat per «condicions tècniques imprevistes, com ara que en perforar la muntanya s'ha trobat més sorra que pedra, fet que ha dificultat les obres i ha provocat la necessitat d'usar murs de contenció».



Intervencions

Les corbes tancades limitades per muntanya i riu als laterals i la manca d'espai en les sortides de la via són els principals obstacles del tram de la Pilastra que van impulsar la necessitat d'actuar-hi. Segons Garcia, les principals intervencions són: eixamplar la carretera de sis a nou centímetres, rectificar els revolts, incorporar una franja central zebrada de 60 centímetres de separació per evitar xocs frontals, crear dos vorals d'un metre i cunetes formigonades i millorar alguns accessos com el que va cap a l'Illa del Ter i el nucli urbà de Montfullà. A mitjan octubre ja s'haurà desmuntat tota la muntanya i pavimentat una primera fase de la rotonda de la benzinera de Bescanó fins a l'inici de la Pilastra, amb un pas subterrani que unirà el carril bici amb la zona d'esbarjo la Clota d'en Font. Quedarà pendent la pavimentació fins a l'entrada de Montfullà, encara sine die.