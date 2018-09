El 16% de la gent gran ingressada a Blanes i Calella pateix demència

Un de cada sis pacients majors de 65 anys que van ingressar als hospitals de Calella i Blanes durant l'any passat patia algun grau de demència. Segons les dades de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), que gestiona els hospitals Sant Jaume de Calella i de Blanes, el 16,3% de les persones grans hospitalitzades patia alguna demència.

D'aquests, 408 persones -és a dir, el 7,4%- patia Alzheimer, la forma més comuna de demència dignosticada en persones grans i de la qual de demà se celebra el Dia Mundial. El 8,9%, és a dir, 431 persones, estaven afectades per una altra malaltia de deteriorament cognitiu. Pel que fa als centres sociosanitaris de la Corporació, ubicats a Calella, Lloret de Mar i Blanes, s'han avaluat 594 persones durant el 2017, de les quals el 5,6% tenien Alzheimer i el 3%, algun altre tipus de demència.

Amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, la Corporació està fent aquests dies una campanya informativa a l'hospital de Calella per conscienciar la població sobre aquesta malaltia i explicar els recursos disponibles per a les persones afectades.

A més, també hi ha una exposició dels treballs que han realitzat els pacients de l'Hospital de Dia Psicogeriàtric en els tallers. Totes les manualitats estan a la venda i els diners que es recullin es destinaran a projectes de suport d'aquesta unitat.

Enguany s'ha organitzat, per primera vegada, una jornada de portes obertes per a les famílies dels pacients amb demència de l'Hospital de Dia Psicogeriàtric de Calella, amb l'objectiu que frealitzessin conjuntament les activitats que els usuaris desenvolupen habitualment en la seva rehabilitació.

Atenció a famílies i familiars



D'altra banda, a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, en col·laboració amb l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital (AVAH), s'ofereix a través del Programa d'atenció a les persones amb malaltia d'Alzheimer i altres demències, i les seves famílies, una atenció psicològica al llarg del procés de la malaltia tant a les persones afectades com a les seves famílies. Aquest servei gratuït, que s'ofereix a l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, gràcies al suport de l'AVAH, va adreçat a totes les persones de la zona de l'Alt Maresme, tant als afectats com als familiars.

Només durant el 2017, s'han atès un total de 86 persones afectades, i s'han realitzat 130 entrevistes, de les quals el 52,3% han estat d'atenció psicològica a les famílies d'aquestes persones que pateixen algun tipus de demència. A més, es duen a terme sessions per a les famílies i cuidadors de pacients amb demència amb l'objectiu de crear un espai on puguin compartir experiències, ajudar-los a entendre la malaltia i a acceptar la nova situació, a més de facilitar-los eines per millorar la qualitat de vida de la persona afectada i de la persona que n'està al càrrec. En aquest sentit, l'any passat es van fer 19 sessions, amb una mitjana de 12 persones per sessió.