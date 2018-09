Blanes acollirà un concert solidari contra el càncer infantil el 7 d'octubre

El proper desembre farà un any que la Policia Local de Blanes es va adherir a la campanya #pelsvalents, que consisteix en la venda d'uns escuts solidaris brodats d'aparença similar als oficials que té la Policia Local de cada municipi per recaptar fons per a l'SJP Pediatric Cancer Centre Barcelona. El projecte de l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona compta amb un pressupost inicial de 30 milions d'euros, dels quals actualment tan sols en falten poc més d'1,8 milions d'euros per arribar a aquest objectiu.

Des que la Policia Local de Blanes es va adherir a la campanya, ja s'han venut 1.500 escuts amb el suport de l'Ajuntament de Blanes, així com de diverses institucions i establiments del municipi. Ara, han fet un pas més i s'han proposat seguir recaptant diners a través d'un nou esdeveniment que tindrà lloc a l'octubre.

Per això ha comptat amb la col·laboració del grup de tribut X-Tramp, amb qui han organitzat un concert solidari que s'allotjarà al Teatre de Blanes el diumenge 7 d'octubre a les 7 de la tarda. Tota la recaptació dels donatius anirà íntegrament destinada al projecte per al càncer infantil.

El preu de les entrades, que es vendran a 10 euros cadascuna, inclou tant l'accés al concert com un escut solidari. Tant per obtenir més informació com per comprar entrades, cal trucar a la Policia Local de Blanes, al telèfon 972 358 666.

Pensant en tots aquells i aquelles que no puguin anar al concert aquell dia, però vulguin igualment contribuir en la campanya, s'ha creat una Fila 0 vinculada directament al projecte.